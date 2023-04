Fast X, Michelle Rodriguez e Charlize Theron hanno girato una scena senza regista!

È quasi tutto apparecchiato per il ritorno nelle sale di Fast and Furious, con il decimo atteso capitolo che potrebbe essere il penultimo della saga con protagonista Vin Diesel. Tra i ritorni eccellenti del nuovo film anche Michelle Rodriguez e Charlize Theron, che si sono rese protagonista di una sequenza piuttosto agguerrita.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Rodriguez ha raccontato di aver girato una scena di combattimento con Charlize Theron senza la presenza del regista del film, Louis Leterrier.



"Posso dirtelo, senza gioco di parole, ma Charlize Theron è un mostro [riferendosi al film Monster, con protagonista proprio la collega sudafricana]. Abbiamo girato la nostra sequenza di combattimento in Fast X senza regista. Fratello, giù le mani, abbassa il microfono, ce la facciamo. Eravamo lì, non abbiamo bisogno di un regista, facciamolo" ha esclamato l'attrice.



La sequenza di combattimento tra Michelle Rodriguez e Charlize Theron è soltanto una delle scene attese nel nuovo capitolo.

Come riporta Universal, 'Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, apre i capitoli finali di uno dei franchise globali più leggendari e popolari al cinema, giunto alla sua terza decade, e ancora molto forte, con lo stesso cast principale e personaggi da quando è iniziato'. Nel frattempo potete recuperare la recensione di Fast 9, uscito nelle sale nel 2021.



Diretto da Louis Leterrier, il decimo Fast and Furious è interpretato da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con Charlize Theron e Vin Diesel nei panni di Dom Toretto. Il film sarà al cinema dal 18 maggio.

Secondo quanto dichiarato proprio dalla star del franchise, la saga di Fast dirà addio a Brian di Paul Walker.