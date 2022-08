Fast X, Michelle Rodrguez sul regista Louis Leterrier: 'Ha un'energia che non avevamo'

La storica star di Fast & Furious Michelle Rodriguez ha parlato con Collider al Comic-Con di San Diego dove era presente al panel organizzato per il suo prossimo film, Dungeons & Dragons. Quando le è stato chiesto del lavoro di Louis Leterrier su Fast X, la Rodriguez ha tessuto le lodi del suo nuovo regista subentrato dopo l'addio di Justin Lin.

"È arrivato con tutta questa energia piena d'amore", ha detto Rodriguez. "Era da molto tempo che in Fast and Furious non c'era una cosa del genere: qualcuno entusiasta che è un vero fan e che vuole davvero portare il film in posti in cui non è mai andato prima. Lo facciamo da 20 anni, fratello. Dopo tutto questo tempo, ti stanchi e dimentichi il motivo per cui lo fai, finché non arriva un regista come Louis e ti ricorda: 'È bellissimo. Andiamo a fare magie'. Siamo così fortunati ad averlo".

Leterrier eredita uno dei più grandi franchise di Hollywood, con un cast che in alcuni casi è stato insieme per più di 20 anni. Diesel, Rodriguez e Jordana Brewster hanno recitato in The Fast and the Furious nel lontano 2001. Torneranno tutti per Fast X insieme ai colleghi Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood e Charlize Theron.

Le riprese principali di Fast X sono iniziate il 21 aprile scorso, quasi due settimane dopo che il casting di Brie Larson è stato reso pubblico. Sebbene la produzione abbia avuto un inizio difficile quando il regista Justin Lin ha lasciato Fast X, le cose si sono presto rimesse in carreggiata appunto quando Louis Leterrier è stato assunto alla regia del film. Le macchine da presa continuano a girare su Fast X, passando anche per l'Italia dove abbiamo visto Jason Momoa in azione.

Qualche giorno fa Brie Larson ha postato una foto dal set di Fast X, anche se non è ancora chiaro che tipo di ruolo interpreterà nel film.