Fast X, Meadow Walker commossa per il cameo:'Fortunata a poter onorare l'eredità di papà'

Meadow Walker ha condiviso sul proprio profilo social un'interessante anteprima del proprio imminente cameo in Fast X, il nuovo film della saga cinematografica con protagonista Vin Diesel e nella quale recitava anche il padre, Paul Walker, tragicamente scomparso in un incidente automobilistico nel 2013.

Nel video del cameo di Walker, la modella sembra interpretare un'assistente di volo vestita con un'uniforme blu a bordo, mentre gira la testa verso l'obiettivo. Scoprite tutto quello che c'è da sapere su Meadow Walker.

Nella didascalia, la figlia della compianta star ripercorre le emozioni vissute:"Il primo Fast è stato distribuito quando avevo un anno! Sono cresciuta sul set guardando mio padre, Vin, Jordana, Michelle, Chris e altri sul monitor. Grazie a mio padre sono nata nella famiglia di Fast. Non posso credere che ci sarò anche io, insieme a coloro che mi hanno vista crescere".



"Grazie Louis Leterrier [il regista] per la tua gentilezza, pazienza e supporto. Sembra che tu faccia parte della famiglia da quando abbiamo iniziato, sono felice che sia solo l'inizio. Un ringraziamento speciale al miglior amico di mio padre che ora è il mio migliore amico, Brandon Birtell, questo non sarebbe stato possibile senza di te. Sono così felice di poter onorare l'eredità di mio padre e condividerla con lui per sempre".



Paul Walker è morto in un incidente d'auto nel novembre 2013, a soli 40 anni, dopo che la Porsche sulla quale viaggiava come passeggero si schiantò nei pressi di Los Angeles ad una velocità di oltre 100 miglia all'ora. Alla guida del veicolo l'amico Roger Rodas, consulente finanziario. Walker interpretò Brian O'Conner nei primi sei film del franchise.