Fast X, Ludacris Bridges garantisce: 'I fan saranno sorpresi da ciò che abbiamo in serbo'

Manca ormai un anno all'arrivo di Fast X nelle nostre sale, e sembra che il prossimo capitolo della saga farà la storia del franchise. A sottolinearlo è stato Chris Ludacris Bridges, che ha indicato che i fan saranno "molto sorpresi" da ciò che il film in uscita ha in serbo per loro.

La settimana scorsa anche Daniela Melchior aveva sottolineato che si tratterà di un prodotto epico, e adesso i fan sono decisamente curiosi di vedere qualcosa in più.

"In ogni singolo film sto pensando... 'Come si può [superare questo]? Come si può superare lo spazio?' Tipo, andiamo dai", ha spiegato Ludacris Bridges. "Ci sono dei colpi di scena. Ci sono più svolte. Ci sono ancora più personaggi introdotti che vi lasceranno a bocca aperta... Ci sono tantissimi aspetti interessanti prossimo [Fast and Furious]. Uscirà l'anno prossimo".

"La famiglia Fast è davvero come una vera famiglia", ha aggiunto Ludacris Bridges mentre parlava del lavoro sui film. "Siamo il cast più fortunato del mondo. Credetemi, nella maggior parte dei film quando urlano cut, ognuno va per la propria strada. I nostri collaboratori invece si conoscono. Sono come i migliori amici... I nostri ragazzi si adorano così tanto perché sono tipo "Oh, quello è lo zio Vin. Oh, quello è lo zio Tyrese". Li chiamano davvero zio... è la cosa migliore del mondo".