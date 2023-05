Fast X, Louis Leterrier spiega:'Ho pensato di riportare la saga sulla Terra'

Nonostante la presenza di una DeLorean elettrica, Fast X è un film che mantiene saldi i piedi per terra. Niente ritorni al futuro e men che meno viaggi nello spazio, come accade in Fast 9. Louis Leterrier ha raccontato di aver deciso di riportare in qualche modo la saga sulla Terra dopo l'incursione spaziale del film precedente.

Prima di rimettersi alla guida della saga con il prossimo capitolo della trilogia, Louis Leterrier ha parlato ancora di Fast X, attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche. Il decimo Fast è costato quasi quanto Avatar 2, e ora gli addetti ai lavori si chiedono se riuscirà ad incassare a sufficienza.



A Entertainment Weekly, Leterrier ha dichiarato, riferendosi a Fast 9:"Cosa potevo fare? Viaggiare nel tempo? Non c'è niente che avrei potuto fare di più grande di questo. Non c'è modo. Sono andati nello spazio quindi ho pensato 'riportiamoli sulla Terra'".



E in effetti Fast X torna sulla Terra per porre davanti a Dominic Toretto (Vin Diesel) un altro grande ostacolo: Dante Reyes, interpretato da Jason Momoa, sadico figlio dello spietato signore della droga di Rio, Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) del quinto capitolo del franchise. Dopo esser subentrato a Justin Lin alla regia, Louis Leterrier è stato confermato anche per Fast 11, il prossimo film che vedremo al cinema.



"Volevo riportare la auto in primo piano" ha dichiarato il regista parlando del decimo episodio della saga.



