Fast X, Louis Leterrier ricorda lo scambio di messaggi con Justin Lin

Era l'aprile 2022 quando Justin Lin lasciò la regia di Fast X a riprese iniziate a causa di "divergenze creative", dopodiché il testimone è passato a Louis Leterrier; eppure, quest'ultimo ha ricordato come il suo legame col regista dei film precedenti esistesse già prima dell'evento.

"Justin e io siamo amici" ha dichiarato Leterrier. "Amici e colleghi, perciò ci vogliamo bene e ammiriamo il lavoro dell'altro. Di certo non stava passando il timone a qualcuno che non conosceva, o che non aveva mai incontrato. Eravamo molto legati. Non ci siamo incontrati di persona, questo no, però ci siamo scambiati messaggi, ci siamo chiamati, e non c'era altro che amore in una frase come: 'Sei la persona giusta, ti lascio tutto il mio equipaggio'".

Ha poi continuato: "Gli ho mandato un messaggio dicendo: 'Ehy, Justin, scusa se ho dimenticato di scriverti. Mi sono divertito moltissimo e... grazie mille, grazie per quello che hai detto'. Lui ha risposto così: 'Hai la troupe e il cast migliori di sempre, quindi divertiti'. Allora ho commentato: 'Hai proprio ragione. È stata la più grande esperienza professionale della mia vita. Grazie, grazie, grazie'".

Classe '73, Louis Leterrier viene ricordato per svariati progetti cinematografici – basti pensare a Danny the Dog, Scontro tra titani, Now You See Me - I maghi del crimine e Grimsby - Attenti a quell'altro, – a cui si aggiungono le serie TV Dark Crystal - La resistenza e Lupin. Ha inoltre recitato in Asterix e Obelix - Missione Cleopatra e Valerian e la città dei mille pianeti.

Il decimo capitolo della saga debutterà al cinema giovedì 18 maggio 2023.