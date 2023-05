Fast X, Louis Leterrier commenta i due ritorni a sorpresa: 'È soltanto l'inizio'

Fast X è un film sorprendente da svariati punti di vista, ma gli spettatori sono rimasti sbalorditi da uno in particolare: il ritorno di due celebri personaggi, prontamente commentato dal regista dal regista Louis Leterrier. Se non avete ancora visto il decimo capitolo della saga, raccomandiamo di non procedere oltre con la lettura della notizia.

Ci riferiamo all'apparizione di Gisele (Gal Gadot), a bordo di un sottomarino per salvare Letty (Michelle Rodriguez) e Cypher (Charlize Theron). Inoltre, la scena dopo i titoli di coda ha mostrato Dwayne "The Rock" Johnson nei panni di Luke Hobbs, contattato dall'antagonista Dante per aver ucciso suo padre. Era il 2017 quando figurò per l'ultima volta nella saga.

"Tutto ciò dipende da un fattore molto semplice: ci stiamo avvicinando alla fine" ha dichiarato Leterrier, inquadrando il fenomeno da un punto di vista narrativo. "Siamo stati molto aperti nell'annunciare che questo è il percorso finale della saga, ci avviciniamo alla conclusione. Quindi non c'è un personaggio di cui non si parli o non venga fatta menzione. Nella saga, ogni personaggio, letteralmente, è stato visto o menzionato. E questo è solo l'inizio. Vedrai. Per il momento, questo è tutto quello che ho da dire: vedrai". E le sorprese non finiscono qui: Brie Larson e Michelle Rodriguez vogliono uno spin-off di Fast & Furious.

Fast X è al cinema dal 18 maggio 2023, mentre il capitolo undici è atteso per il 2025, con Leterrier che tornerà alla regia: stando a una precedente dichiarazione di Justin Lin, Fast & Furious 10 e 11 saranno un unico film.