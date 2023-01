Fast X: Leo Abelo Perry sarà il figlio di Dominic Toretto nel film!

In attesa dell'uscita del primo trailer di Fast X, che come anticipato da Vin Diesel debutterà tra poche settimane, oggi vi riportiamo un importante aggiornamento riguardante il cast della pellicola.

Come riportato da Variety, Leo Abelo Perry interpreterà niente di meno che Brian Marcos, il figlio di Dom Toretto, nel prossimo capitolo del franchise. Presentatoci per la prima volta quando era ancora un bambino, Brian e sua madre Elena Neves (Elsa Pataky) erano stati rapiti da Cipher (Charlize Theron). Il ragazzo, che abbiamo visto per l'ultima volta in Fast and Furios 9, porta lo stesso nome del migliore amico di Dom, il defunto Brian O'Conner (Paul Walker).

Fast X, le cui riprese si sono concluse lo scorso agosto, è diretto da Louis Leterrier. Nessun dettaglio riguardante la trama del film è stato ancora rivelato, ma sappiamo che Jason Mamoa interpreterà Dante, un nuovo cattivo che farà squadra con Cipher e che anche Brie Larson, Daniela Melchior e Rita Moreno prenderanno parte alla pellicola.

A completare il cast saranno Tyrese Gibson, John Cena, Jordana Brewster, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Alan Ritchson, Scott Eastwood, Michael Rooker, Cardi B e Helen Mirren. L'uscita nelle sale di Fast X è prevista per il 18 maggio 2023.

Per salutarvi, vi lasciamo con il toccante post di Vin Diesel dedicato a Tyrese Gibson.