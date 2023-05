Fast X, John Cena commenta il percorso di Jakob Toretto: 'L'originalità vince sempre'

John Cena ha iniziato la sua carriera nel wrestling professionale, ma gli spettatori apprezzano le sue partecipazioni anche nel mondo del cinema - da Presa mortale a Bumblebee, da The Suicide Squad a Barbie. In una recente intervista, l'attore ha ricordato il percorso del suo personaggio (Jakob Toretto) nella saga di Fast & Furious.

Ovviamente, l'attore si è incentrato in particolare sulla morte del suo personaggio avvenuta appunto in Fast X. "Ricordo che Louis [Leterrier] era estremamente nervoso" ha dichiarato, "perché quello che l'evento avrebbe significato poteva suscitare una reazione da parte mia. Ma non è riuscito a prevedere è come la mia prospettiva si basi sul dare il meglio di me stesso sfruttando l'opportunità ricevuta. E questo è tutto. E la sua idea è indubbiamente la migliore, sono un grande sostenitore dell'idea che l'originalità vince sempre". In un'altra occasione, John Cena di Fast X ha reputato "ipocrita" criticare Dwayne Johnson per le sue scelte.

Il personaggio interpretato da John Cena (Jakob Toretto) è stato esiliato dalla famiglia dopo aver manomesso l'auto di suo padre, spingendolo a schiantarsi e morire in un'esplosione. Cresciuto all'ombra di Dom in cerca di vendetta, ha infine condiviso la verità e fatto ammenda con suo fratello. Due anni dopo è stato chiamato per proteggere Brian Marcos e portarlo in Portogallo, ma durante l'inseguimento con Dante e i suoi scagnozzi ha deciso di sacrificarsi in favore di Dom e Brian.

Il decimo capitolo del franchise è in sala dal 18 maggio 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Fast X.