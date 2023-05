Fast X, John Cena ammette: 'Ipocrita a criticare Dwayne Johnson per aver lasciato la WWE'

Prime di Dwayne Johnson c'era The Rock: la star di Hobbs & Shaw fu tra le prime stelle della WWE ad allontanarsi progressivamente dal mondo del wrestling per dedicare il grosso delle sue energie al cinema, scatenando inevitabilmente un'ondata di critiche anche piuttosto cattive da parte di colleghi come John Cena.

Ora che entrambi si ritrovano a recitare da protagonisti in quel Fast X partito in quinta al box-office, Cena ammette però di dover fare un passo indietro per quanto riguarda quelle velenose critiche rivolte all'epoca al nostro Dwayne, dandosi poi dell'ipocrita vista la sua decisione di seguire le orme di Johnson nel mondo della settima arte.

"Diventai egoista, non avevo idea di concetti come la crescita personale o la capacità di guardare le cose dalla prospettiva di un altro. La mia idea era che se ami qualcosa devi essere lì ogni giorno. Che ipocrita che sono, io amo ancora moltissimo la WWE ma non riesco a esserci sempre. All'epoca non riuscivo a vedere tutto questo, ero così egoista" sono state le sue parole.

Meglio tardi che mai tutto sommato, non trovate? E voi, preferite Cena e Johnson come wrestler o come attori? Diteci la vostra nei commenti!