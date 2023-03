Fast X, Jason Momoa: 'Il nuovo look? Qualsiasi regista avrebbe rifiutato'

Vestire i panni del protettore degli oceani, può cambiare la tua vita per sempre. Lo sa bene Jason Momoa che interpreterà ancora una volta Aquaman nel secondo capitolo dedicato al supereroe DC.

Ma prima di tornare a nuotare nell'oceano, l'attore arriverà sul grande schermo con Fast X dove interpreta Dante Reyes, figlio del signore della droga brasiliano Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre contro Dominic Toretto. Proprio in virtù dell'entrata nella saga di Fast&Furious, Momoa ha fatto delle specifiche richieste che sembrano plasmate dall'animo del Protettore degli Oceani. Il personaggio interpretato da Aquaman, infatti, indosserà lenti a contatto scure al fine di imitare proprio lo sguardo di uno squalo! Infatti, Momoa appare minaccioso nelle prime foto sul set di Fast X!

L'attore ha raccontato il nuovo look di Dante ai microfoni di Total Film:"nessuno poteva fermarmi nella mia idea. Sapevo che un regista qualsiasi avrebbe bocciato subito la mia idea, ma non Louis Leterrier! Lui ha appoggiato la mia idea sulle lenti a contatto scure, anzi mi ha detto che avrei potuto fare anche di più!Dante è il male incarnato in un essere umano, ma mi sono divertito molto nell'interpretare il villain del film". Per Michelle Rodriguez, Momoa è il miglior antagonista della saga di Fast&Furious.

Fast X uscirà al cinema il 18 maggio 2023.