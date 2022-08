Fast X, Jason Momoa sul suo personaggio: 'Un cattivo più eccentrico degli altri'

In una recente intervista con GQ britannico, Jason Momoa ha parlato di Conan the Barbarian e dei suoi vecchi progetti, per poi anticipare qualcosa sul suo futuro, e in particolar modo sul ruolo da lui interpretato in Fast X. Nel film Momoa sarà un villain che avrà delle caratteristiche molto particolari...

Il personaggio avrà infatti un'auto color lavanda, e le unghia di mani e piedi dipinte di rosa e viola. "Sarà un pavone ai massimi livelli e io sto passando il tempo migliore della mia vita" ha detto Momoa in merito al villain che interpreterà. L'attore lo ha descritto come irritabile, fantastico, incompreso, tutti aggettivi che sicuramente suonano strani se letti insieme.

"È stato difficile perché la gente pensa sempre che io sia solo qualcuno che interpreta [personaggi molto virili]", ha spiegato Momoa nell'intervista a GQ. "Ma voglio commuovermi, voglio qualcosa di nuovo. Le cose stanno cambiando e anche i ruoli da cattivo che sto interpretando ora sono eccentrici".

Non sono state fornite molte informazioni sul villain interpretato da Momoa da parte della produzione di Fast X, ma dalle poche notizie che ci sono arrivate sembra sicuramente interessante e diverso da ciò che abbiamo visto fino ad ora nel franchise. Per scoprire qualcosa in più non ci resta che aspettare Maggio 2023, quando il film arriverà in sala. Intanto ecco una foto di Jason Momoa sul set di Fast X a Torino, insieme a Vin Diesel!