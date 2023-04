Fast X, Jason Momoa è stato aiutato da Harley Davidson per le riprese del film

Jason Momoa è pronto a far parte della banda di Fast and Furious nel ruolo di Dante Reyes, figlio vendicativo del villain del quinto capitolo della saga cinematografica con protagonista Vin Diesel. Intervistato di recente da Total Film, Momoa ha parlato della collaborazione con Harley Davidson per le riprese del film.

"La prima cosa che ho chiesto è stata 'Che moto devo guidare?' In genere è una Bugatti o una Triumph o un qualche tipo di moto più piccola per fare i trucchi. Mi dicevo 'Diavolo, no. Voglio guidare una Harley!'. Ho chiamato Harley all'istante, ho chiamato l'amministratore delegato e ho detto 'Fratello, puoi aiutarmi?'. Quindi hanno inviato tipo sei motociclette. Mi ci sono totalmente avvinghiato. Mi hanno permesso di costruirla per il mio personaggio" ha raccontato Momoa. Nel nuovo teaser di Fast X il personaggio di Jason Momoa è quello più in vista, perché uno dei più attesi nel nuovo lungometraggio.



La star di Game of Thrones ha proseguito:"Non volevo che si trasformasse in un'altra cosa da macho, una resa dei conti con il testosterone. Volevo sembrasse invitante e alla mano, per avere un lato più soft. Ecco perché ha dei colori pastello. È un po' androgino... È stato davvero ferito, quindi è una persona pericolosa. Ma le sue vibe esterne... Voglio che tu sia incuriosito da Dante Reyes e quando ti avvicini, lui ti avrà".



Il personaggio di Momoa, Dante Reyes, è figlio di Hernan Reyes, interpretato da Joaquim de Almeida nel quinto Fast and Furious, uscito nelle sale cinematografiche nel 2011.



Nel frattempo è stato svelato il rating di Fast X, penultimo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel.