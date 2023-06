Fast X: Indiscrezioni raccontano di rapporti tesi tra Vin Diesel e Jason Momoa

La saga di Fast and Furious si è evoluta nel corso degli anni cambiando le proprie caratteristiche di stile e introducendo nuovi personaggi che hanno saputo dare una nuova linfa ai vari capitoli mantenendo alto l’interesse del pubblico. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal rapporto tra i vari componenti del cast, non sempre idilliaci.

Se sono giunte notizie rassicuranti a proposito di una riappacificazione tra Vin Diesel e The Rock, sul set di Fast X un nuovo terremoto scuote la saga ormai decennale con indiscrezioni giornalistiche che riportano rapporti tesi tra lo stesso interprete di Toretto e la new entry Jason Momoa.

Una fonte ha parlato a Radar spiegando che Vin Diesel avrebbe incolpato l’attore hawaiano per lo scarso successo di critica della pellicola a dispetto del fatto che la prestazione di Momoa sia stata una delle poche cose apprezzate del nuovo capitolo del franchise.

“Vin è imbarazzato dal fatto che Jason sia stato etichettato come l’unico punto di forza del film e che gli abbia rubato la scena nel franchise che lui stesso ha costruito”.

Queste le parole del commentatore anonimo che ha raccontato di come Diesel si sarebbe lamentato della recitazione artificiosa del collega che avrebbe minato l’integrità di una saga che non ha nulla a che fare con la verosimiglianza.

Naturalmente si tratta soltanto di notizie portate alla ribalta da una voce senza nome, ma dati i precedenti non ci stupiremmo se la questione potesse avere attinenza con la realtà.

In attesa di capire come continuerà il franchise e che ripercussioni potranno avere sul cast questi rumor poco edificanti, vi lasciamo alla recensione di Fast X.