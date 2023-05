Fast X: Hideo Kojima, il padre di Metal Gear, ha detto la sua sul film

Hideo Kojima, noto per aver progettato e scritto Metal Gear nel 1987 per Konami, ha dichiarato di essere un fan della saga con protagonista Vin Diesel e di essersi molto divertito nel guardare l'ultima pellicola sfornata da Universal, nonostante non ricordasse del tutto come fossero evolute le vicende della famiglia Toretto.

Il decimo episodio della longeva saga, che tiene incollati allo schermo da decenni gli appassionati del genere e gli affezionati della "famiglia", tanto da farci chiedere come mai, da vent'anni, continuiamo ad aspettarne con trepidazione l'uscita al cinema per guardarne le corse, è nelle sale dal 18 maggio.

Con qualche giorno di ritardo, il famoso creatore di videogiochi, noto anche per essere un grande cinefilo e per le sue interessanti recensioni, Hideo Kojima, dichiarandosi amante ed appassionato del franchise, ha guardato la pellicola e ha voluto dire la sua sui social, twittando: "Ero in viaggio per lavoro, perciò ho potuto vedere Fast X con una settimana di ritardo. Non mi sentivo molto riposato dopo un volo mattutino verso Haneda, quindi in situazioni del genere mi capita di addormentarmi mentre guardo un film. Ma, con Fast X, sono rimasto sveglio sin dall'inizio. Ho seguito la serie per vent'anni, ma chi è morto? Chi se n'è andato? Chi era il nemico? Chi è diventato un alleato? Non ricordavo molto, ma non aveva più importanza, mi ha regalato una bella accelerata."

Sebbene siano in cantiere degli spin-off per la saga, come dichiarato dal celebre interprete di Dominic Toretto, la pellicola Fast X è stata annunciata come l'inizio della fine per le vite degli amati protagonisti, vissute rigorosamente un quarto di miglio alla volta.

L'uscita della seconda parte del capitolo finale (Fast & Furious 11) con Vin Diesel è infatti prevista per il 2025 e, stando alle entusiaste parole twittate dallo sviluppatore giapponese, Kojima non mancherà di godersi lo spettacolo.