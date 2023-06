Fast X, Gal Gadot sul ritorno nel franchise:'Per sempre grata'

La parabola di Gal Gadot in Fast and Furious sembrava terminata nel 2013, ben dieci anni fa, in Fast 6. Il suo personaggio, Gisele, pareva aver concluso il proprio arco narrativo in maniera tragica, con una morte smentita proprio da questo ultimo capitolo del franchise con protagonista Vin Diesel nel ruolo di Dom Toretto.

Intervistata da TotalFilm, Gadot ha confessato quanto fosse commossa nel tornare in Fast X e quanto il personaggio di Gisele l'abbia aiutata a lanciare la propria carriera d'attrice, esplosa grazie al ruolo di Diana Prince/Wonder Woman. Fast X è già presente in streaming negli USA da diversi giorni.



"Oh, vorrei poter dire qualcosa. Se ti dirò qualcosa qualcuno balzerà nella stanza e mi chiuderà la bocca. Ma Fast è stato il primo lungometraggio che abbia mai fatto come attrice. Sono stati loro a darmi la prima opportunità, la prima occasione a Hollywood. E sarò per sempre grata per questo. E sono una community. Sono come una famiglia. Ci teniamo ancora in contatto. Hanno un posto speciale nel mio cuore ed è molto entusiasmante. Penso che la saga di Fast riesca a creare un enorme, incredibile, leale fanbase come nessun altra. Non l'ho vista da nessun altra parte. E il mio amore per loro, per i fan mi sembra giusto. Ed è molto entusiasmante" ha dichiarato Gadot.



Sul sito potete recuperare la nostra recensione di Fast X, uno dei capitoli che condurranno la saga con Vin Diesel verso la definitiva conclusione, senza contare i vari spin-off che ne sono derivati.