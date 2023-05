Fast X, il franchise di Vin Diesel frena al box-office: crollo del 65% al secondo weekend

Dopo aver esordito con oltre 250 milioni nel suo weekend d'esordio, Fast X ha subito un crollo di circa il 65% negli incassi nel suo secondo weekend di programmazione, un dato che è in linea con i secondi weekend di altri blockbuster di questo genere ma che delude francamente le attese per il franchise con Vin Diesel, che puntava più in alto.

In questi giorni, il franchise di Fast & Furious ha superato i 7 miliardi di dollari a livello globale, mentre l'ultimo capitolo ha superato il traguardo del mezzo miliardo durante l'attuale periodo di programmazione, diventando il terzo titolo più importante del 2023 sia a livello mondiale che internazionale. La ripartizione finora è di 399,3 milioni di dollari all'estero e 108 milioni di dollari in patria, per un totale di 507,26 milioni di dollari a livello globale. Il weekend all'estero è stato di 87,3 milioni di dollari in 84 mercati, con un calo del 58%.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Fast X.

Fino a domenica, la performance può considerarsi superiore a quella di Fast & Furious 9 e Hobbs & Shaw, e appena inferiore a quella di Fast and Furious 7 e 8 negli stessi mercati. In Cina, Fast X ha superato i risultati di Captain America: Winter Soldier, Thor: Ragnarok, Doctor Strange, Guardiani della Galassia, Ant-Man e Justice League. È uno dei soli cinque film dell'MPA a superare i 100 milioni di dollari dal 2019 in quel mercato, tre dei quali sono titoli Universal. In questo periodo è rimasto il numero uno con oltre il 40% di quota di mercato. Il volume d'affari locale è di 110,1 milioni di dollari fino a domenica, davanti a Jurassic World: il Dominio e appena sotto a F9 e Hobbs & Shaw nello stesso periodo.

Per quanto riguarda gli incassi in Italia: Fast X ha raccolto poco più di 1.8 milioni di euro nell'ultimo weekend, portando il suo totale a 9.5 milioni di euro. Il film è stato battuto dall'esordio de La Sirenetta, che ha raccolto 4.2 milioni di euro.