Fast X, la nuova foto mostra un Jason Momoa decisamente minaccioso

Dopo l'annuncio che Fast & Furious 10/Fast X finirà con un grosso cliffhanger, arriva ora una nuova foto sul decimo capitolo del celebre franchise sulle corse d'auto: l'immagine raffigura Dante, lo spietato antagonista interpretato dall'attore Jason Momoa.

L'inquadratura mostra il personaggio con un soprabito scuro dai blu navy, una giacca blu e due collane di perle; inoltre, tra le mani tempestate di anelli, stringe due grossi coltelli affilati, contribuendo a raffigurare un uomo dall'aspetto decisamente minaccioso. A fornirci interessanti dettagli al riguardo è anche il trailer di Fast X, dove Jason Momoa cerca vendetta su Vin Diesel. Per vedere la pellicola, invece, dovremo attendere il 18 maggio 2023.

Dante è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes (interpretato da Joaquim de Almeida), precedente antagonista della saga che è stato assassinato per mano di Hobbs (Dwayne Johnson). Decimo capitolo della saga, il film diretto da Louis Leterrier promette un grande successo: basti pensare al budget di ben 240 milioni di dollari e ad attori del calibro di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibsom, Jordan Brwster e Nathalie Emmanuel. Inizialmente previsto per il 2 aprile 2021, il film è stato rimandato più volte a causa della pandemia di Covid-19.

Non è certo la prima volta che Jason Momoa riesce a stupire gli spettatori attraverso un'unica istantanea: basti pensare alle sue celebri performance attoriali nei panni di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, oppure alle svariate partecipazioni nei prodotti del DC Universe (da Batman v Superman: Dawun of Justice a Justice League, da Aquaman a Peacemaker). Siamo certi che il prossimo capitolo di Fast & Furios contribuirà a mettere sempre più in luce il suo talento.