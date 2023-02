Fast X finirà con un grosso cliffhanger: 'Fast & Furious 11 sarà gigantesco'

Anche se Fast & Furious 10 includerà la figlia di Paul Walker il nuovo film della saga non sarà il capitolo finale del franchise, dato che questo onore spetterà prossimamente a Fast & Furious 11.

Ma con la data di uscita del decimo episodio della Fast Saga sempre più vicino, il regista del film Louis Leterrier ha confermato in una recente intervista promozionale con Empire Magazine che il film in uscita si concluderà su un grosso cliffhanger, pensato per preparare il terreno alla storia "gigantesca" del gran finale Fast & Furious 11. Il commento di Leterrier, tra l'altro, sembra anche confermare che il regista di The Incredible Hulk tornerà personalmente per dirigere anche l'ultima puntata della saga, sebbene non ci siano state comunicazioni ufficiali in merito.

"Questo nuovo film è grande. Però, senza nulla togliere al film in uscita, non voglio in alcun modo sminuirlo, però quello che stiamo pianificando per il capitolo finale è semplicemente gigantesco, in termini di azione, di scala ed emozione. Sentirete tutte le sensazioni possibili. Scenderanno tante lacrime."

Il franchise di Fast & Furious è iniziato nel 2001 su una scala relativamente piccola, diventando nel corso degli anni una vera e propria saga di supereroi (con le auto al posto dei superpoteri: l'immagine di Dom Toretto che si protegge dai proiettili con la portiera di un'auto vista nel trailer esteso di Fast & Furious 10 è emblematica in tal senso). E considerato l'enorme potenziale in termini di box office, è improbabile che la Universal sia davvero intenzionata a mettere fine per sempre alla saga con Fast & Furious 11, che potrebbe semplicemente rappresentare l'addio di Vin Diesel e altri volti storici della saga.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.