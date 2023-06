Fast X, anche il film con Vin Diesel ha i suoi titoli di coda stile James Bond

Vi siete mai chiesti come sarebbe i titoli di coda di Fast&Furious in stile James Bond? Un fan sì e proprio sulla scia della curiosità un incredibile video ha dato vita, su Twitter, ai titoli di coda di Fast X seguendo lo stile dei film dell'agente 007 più famoso del cinema.

Malgrado Fast X abbia ricevuto un freno al botteghino, il decimo film della saga con protagonista Vin Diesel è certamente uno dei capitoli più ambiziosi del franchise di Fast&Furious come scriviamo nella nostra recensione di Fast X. Nello scontro tra Dom Toretto e Dante Reyes di Jason Momoa l'azione non manca di certo: e come poteva un film ad altissima adrenalina come Fast X non avere dei titoli di coda all'altezza? Così un fan ha postato su Twitter un video che li ricrea nell'energico spy style di James Bond!

Quale sarà il destino della saga di Fast&Furious? Come già anticipato, la saga dedicata alla famiglia capitanata da Dominic Toretto si concluderà con il dodicesimo film che è attualmente in lavorazione: se Fast&Furious 12 chiuderà la saga, non ci resta che attendere anche Fast&Furious 11 la cui uscita è programmata per il 2025, ma i fan potrebbero trovarsi catapultati nell'Universo di Fast&Furious prima di quella data con lo spin-off dedicato a Hobbs di The Rock.