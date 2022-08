Fast X: Dom Toretto è il Re di Roma nelle riprese davanti al Colosseo!

Solo uno come Vin Diesel nei panni di Domic Toretto sarebbe in grado di regalarci una posa così spaccona davanti a una delle Sette Meraviglie del Mondo. Stiamo parlando del Colosseo, a Roma, dove sono in corso alcune riprese con il protagonista di Fast X dopo gli stunt che hanno coinvolto Jason Momoa qualche mese fa.

A ripensarci, vien da chiedersi quanto sia invecchiato male quel video in cui Vin Diesel e Justin Lin sostenevano che Fast X sarebbe stato il migliore della saga. Invecchiato male perché nel frattempo, lo storico regista della saga è uscito dal progetto, alcuni sostengono per le crescenti angherie produttive di Diesel che portarono, a suo tempo, al divorzio con Dwayne Johnson. Sia come sia, oggi c’è un nuovo regista alla guida del film, con Diesel che si è lanciato in commenti più che lusinghieri per il lavoro di Louis Letterier su Fast X. E nel frattempo, le premesse per realizzare un film davvero epico – certo, alla maniera un po’ gradassa della Fast Saga – ci sono tutte.

Dopo che Jason Momoa era stato ospite del set di Fast X a Roma, lanciandosi in avventurosi stunt in moto fra le viuzze della Capitale, al protagonista non potevano che spettare i riflettori invece. Una scena girata direttamente, già da qualche tempo, sotto l’immenso Colosseo di Roma. Alcune foto avevano visto Diesel affacciarsi assieme a Helen Mirren, mentre un video (che trovate in calce all’articolo) lo ritraeva intento a scendere dall’inseparabile veicolo, dirigersi verso il parapetto e aprire le braccia in segno di potere, di fronte all’anfiteatro romano. Ora è lo stesso attore a condividere una foto in bianco e nero che lo ritrae affacciato nel veicolo, probabilmente intento a parlare con la troupe.

Per ora non è chiaro quale ruolo avrà Roma all’interno del film, ma dopo le iniziali ambientazioni statunitensi o che (comunque) raramente si spostavano di città in città nel corso di un solo film, la saga ha ottenuto budget sempre più ricchi. Il che le ha permesso di trasformarsi in qualcosa di simile a quelle spy stories itineranti con diverse location internazionali in un solo film. La presenza di Diesel subito dopo Momoa, che interpreterà il villain, ci indicano che Roma diverrà terreno di scontro. Ora vien solo da chiedersi: quale sarà la prossima tappa delle riprese?