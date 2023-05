Fast X, il dodicesimo film sarà l'ultimo? Louis Leterrier:'Vediamo cosa succede'

Nelle sale in questo weekend trovate anche Fast X, primo capitolo di una trilogia che dovrebbe essere quella conclusiva per il franchise inaugurato ormai più di vent'anni fa, con protagonista Vin Diesel nel ruolo di Dominic Toretto. Ma la trilogia chiuderà definitivamente dopo il dodicesimo episodio?

Louis Leterrier è dubbioso:"Vediamo cosa succede. Guardando agli altri franchise del mondo, ad eccezione di Il Signore degli Anelli, dove avevano i libri e sapevano quando dovevano finire, non lavori al film successivo. Puoi nutrire grandi speranze su quello che accadrà ma devi lavorare e dare il massimo sull'unico film a cui stai lavorando. Quindi darò il massimo per la parte 11 o il Lato B e vedremo cosa succede" ha concluso.



Louis Leterrier è stato confermato alla regia anche per Fast 11 da Universal ancor prima che Fast X uscisse nelle sale cinematografiche.

In ogni caso al momento i risultati al botteghino per Fast X sono ancora piuttosto incerti; se il film non registrerà un grande incasso la saga potrebbe anche concludersi con l'undicesimo capitolo.



Nel frattempo, nelle anteprime del giovedì Fast X ha raggiunto i 7,5 milioni di dollari d'incasso. La scorsa settimana il cast, capitanato da Vin Diesel e Michelle Rodriguez, ha partecipato all'anteprima romana del film.



E proprio sul red carpet, Vin Diesel ha svelato la trilogia conclusiva di Fast, che dovrebbe concludere definitivamente la saga madre che ha accompagnato gli spettatori per parecchi lustri.