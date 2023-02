Fast X, tutti i dettagli sulla partecipazione di Rita Moreno alla saga con Vin Diesel

Entro la fine dell'estate arriverà sul grande schermo il decimo capitolo di Fast and Furious, con diversi volti familiari pronti a tornare nella celebre saga con protagonista Vin Diesel. Tra le new entry nel cast anche una diva premio Oscar come Rita Moreno, che interpreterà la nonna del protagonista, Dom Toretto.

A due settimane dal trailer di Fast X, in una recente intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Rita Moreno e suo nipote Justin Fisher, hanno parlato dei dettagli che hanno portato l'attrice nel cast del film.



"Vin e io ci siamo incontrati e abbiamo preso da bere dopo un evento ed è così affezionato a mia nonna. Gli ho detto 'Dovresti lavorare con lei, dovresti farla diventare tua nonna, farti schiaffeggiare un po' sulla testa, falle avere un po' di tono, la conosci, è tutta così'" ha raccontato Justin Fisher.



Non perdetevi il poster ufficiale di Fast X con Vin Diesel che torna nell'iconico personaggio della saga di Fast and Furious, Dominic Toretto.

Il franchise Fast & Furious è iniziato ormai vent'anni fa, con il primo film uscito nelle sale cinematografiche nel 2001.



Al fianco di Vin Diesel recitava il compianto Paul Walker nei panni di Brian O'Conner. Walker è scomparso tragicamente nel novembre 2013 in un incidente d'auto a Santa Clarita, in California, dopo aver recitato in sette film della famosa saga cinematografica.