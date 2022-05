Fast X: anche Daniela Melchior di Suicide Squad nel cast guidato da Vin Diesel!

Dopo l'annuncio ufficiale dell'ingresso di Rita Moreno nel cast di Fast & Furious 10, noto anche come Fast X, è stato confermato che nel film di Vin Diesel ci sarà anche Daniela Melchior, acclamata interprete di Ratcatcher 2 in The Suicide Squad di James Gunn.

Con le riprese del film - il penultimo della saga di Fast & Furious, che chiuderà i battenti con l'undicesimo capitolo - attualmente in corso, è stato lo stesso Vin Diesel ad annunciare Daniela Melchoir come new entry del progetto. La star lo ha reso noto tramite un post sulla sua pagina ufficiale di Instagram, post che come al solito potete trovare in calce all'articolo.

Ricordiamo che Fast X vedrà, oltre al ritorno di Vin Diesel, anche quelli di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker e Charlize Theron. Tra i nuovi membri del cast invece segnaliamo Jason Momoa, la già citata Rita Moreno e la star del Marvel Universe Brie Larson, che secondo le indiscrezioni interpreterà la sorella del personaggio di Paul Walker.

Il film sarà diretto da Louis Leterrier, dopo l'uscita di scena del capostipite della saga Justin Lin all'inizio di questa primavera, poco dopo l'avvio ufficiale delle riprese. Stando a quanto riferito, Lin avrebbe abbandonato la regia del film - che sarebbe stato la sua sesta, nel franchise - a causa di alcuni dissapori con la star principale, Vin Diesel.

La data d'uscita di Fast X è fissata al 19 maggio 2023.