Fast X, Daniela Melchior ci rivela il suo personaggio sul set in compagnia di Vin Diesel

Le riprese di Fast X in Italia si sono concluse, e mentre ci prepariamo al debutto in sala, previsto per il 29 Maggio 2023, la nuova entrata nel cast Daniela Melchior ne approfitta per darci qualche anticipazione sul suo personaggio.

Conosciuta per il suo ruolo in Suicide Squad, Daniela Melchior si è unita da poco alla famiglia di Fast & Furious. L'attrice ha recentemente reso noto che ricoprirà un ruolo importante nel film, di cui però ancora sappiamo quasi nulla. Le prime informazioni importanti arrivano adesso dal suo profilo Instagram, dove Melchior ha condiviso una foto con Vin Diesel, che nel film interpreta Dominic Toretto. Ad accompagnare lo scatto c'è una didascalia che dice: "Ti guardo sempre le spalle fratellone". Proprio qui potrebbe esserci il primo indizio secondo molti, che hanno ipotizzato che Melchior interpreterà la sorella di Dom.

Purtroppo non abbiamo altre informazioni sul personaggio di Daniela Melchior, ma sembra che qualche anticipazione potrebbe arrivare nei prossimi mesi, con l'ingresso del film in post-produzione e un'evoluzione dunque anche nel marketing del film. I fan ovviamente sperano in qualche clip.

Daniela Melchior non sarà l'unica novità all'interno del cast di Fast X, che includerà anche le new entry Jason Momoa, Rita Moreno e Brie Larson. Il film sarà diretto da Louis Leterrier, che ha preso il posto di Justin Lin, il quale ha lasciato il progetto all'inizio di questa primavera.