Fast X, Daniela Melchior anticipa il suo ruolo nella saga: 'Sarà un film epico'

All'uscita di Fast X, decimo film della saga di Fast & Furious, manca ancora poco meno di un anno circa, ma le riprese stanno procedendo senza intoppi dopo l'arrivo di Louis Leterrier in cabina di regia al posto di Justin Lin. Ad anticipare qualche dettaglio sul film e sul suo ruolo misterioso ci ha pensato però Daniela Melchior con un post social.

Dopo aver visto Daniela Melchior nelle immagini di Fast X, l'attrice nota per la sua partecipazione all'ultimo The Suicide Squad di James Gunn, ha voluto anticipare brevemente qualcosa sul suo ruolo e sul film in generale, che rivela sarà davvero epico, essendo anche la conclusione della saga cominciata ormai più di 20 anni fa.

"Non posso mostrarvi di che colore e modello è la mia auto, non posso mostrarvi dove siamo, non posso mostrarvi con chi sono... ma posso dirvi che [Fast X] sarà EPICO", ha scritto Melchior su Twitter, insieme a una breve clip in bianco e nero dove la vediamo al volante di un'auto, in cui sembra prepararsi per una gara.

I dettagli sul personaggio di Melchior, compreso il suo nome, sono stati tenuti strettamente nascosti, anche se a maggio l'attrice ha condiviso la prima immagine del suo ruolo misterioso, compresi il suo abbigliamento e i suoi tatuaggi. A marzo è stato annunciato che Melchior si era unita al cast di Fast X in un ruolo segreto e si prevede una sua apparizione anche nel sequel immediato del film, Fast & Furious 11.

Melchior fa parte di numerosi nuovi attori di Fast and Furious, tra cui Jason Momoa (Aquaman) e Brie Larson (Captain Marvel), oltre a diversi membri del cast che faranno ritorno, come ovviamente Vin Diesel, John Cena e Charlize Theron. Diesel, che interpreta Dominic Torretto nel franchise di Fast and Furious, ha annunciato a febbraio l'inizio della produzione del decimo film di Fast and Furious. "Abbiamo grandi aggiunte al cast che renderanno questo episodio davvero, davvero, davvero eccitante", aveva dichiarato all'epoca. Oltre alla Theron, è stato confermato che Momoa si è unito al cast di Fast X nei panni del villain.