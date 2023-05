Fast X, il compositore su Jason Momoa: 'Un antagonista in cui immedesimarsi'

Jason Momoa è minaccioso nella foto di Fast X (decimo capitolo della saga) eppure il compositore Brian Tyler ne evidenzia le caratteristiche più nascoste: stando alle sue parole, il personaggio di Dante Reyes suscita più empatia di quanto ci si potrebbe aspettare.

Nell'illustrare il personaggio, il compositore non poteva esimersi da un gran numero di riferimenti musicali: "Ed eccoci a Dante" ha dichiarato, "un personaggio che è interpretato da Jason Momoa e rientra tra i miei preferiti in assoluto. Una novità grandiosa. Ha una progressione 'armonica' di accordi davvero interessante, pur con una melodia dissonante ma pur sempre meravigliosa. Quando lo ascolti, avverti una specie di rotazione, di ondulazione, proprio come avviene in un brano musicale. E ogni volta ti colpisce nel profondo. Ti fa pensare: 'Oooh', e in modo sempre diverso".

Ha poi continuato: "È molto intelligente. Riesci a rispecchiarti in lui, in un certo senso. I dettagli sulla sua storia passata sono abbastanza da trasmetterne la provenienza e una generalizzata empatia di fondo. Davvero emozionante. Attraverso lo sviluppo della propria reputazione, non è difficile scorgere una qualche forma di bellezza, al punto da provare una specie di attrazione. Come potete notare, però, le cose hanno preso la piega sbagliata. Insomma, ne vado veramente fiero". Oltre alla pellicola in questione, l'attore è ricordato anche per Batman v Superman: Dawn of Justice, Aquaman, Dune, Il Trono di Spade e Peacemaker.

Fast X debutterà al cinema il 18 maggio 2023. A proposito, sapevate che il perosnaggio di Jason Momoa in Fast X viene da Fast & Furious 5?