Fast X: come hanno fatto a nascondere il cameo di The Rock, la star più famosa al mondo?

Il ritorno di Dwayne Johnson nel franchise di Fast & Furious ha colto di sorpresa tantissimi fan della saga, ma come hanno fatto a tenere segreto il cameo di una delle star più famose e riconoscibili al mondo?

In un'intervista con Total Film, il nuovo regista di Fast & Furious Louis Leterrier - chiamato a sostituire il precedente regista Justin Lin dopo che questi aveva abbandonato la produzione del decimo capitolo a riprese avviate - ha spiega come ha fatto a nascondere Dwayne Johnson per aumentare il livello di sorpresa del cameo di Luke Hobbs fino all'ultimo secondo della scena dei titoli di coda di Fast X.

"È una scena che ha il suo contesto e in questo senso ci ha aiutato molto. Dovete capire, ma forse riuscite a immaginarlo facilmente, che nel momento in cui vai a filmare Dwayne Johnson riconosci subito che si tratta di Dwayne Johnson, in qualsiasi modo tenti di camuffarlo. Quindi ho pensato: 'Come possiamo fare a nasconderlo?' La sfida è stata tenerlo nell'ombra fino al momento opportuno, il momento della grande rivelazione, quindi lo abbiamo nascosto il più possibile con giochi di luce, abbaglianti, una maschera e tutto il resto. In questo modo il pubblico non avrebbe capito su chi era puntata la cinepresa. L'idea di fondo sostanzialmente era questa. È stato un vero onore avere Dwayne Johnson di nuovo nel franchise, quel giorno è stato assolutamente incredibile per me."

Ricordiamo che Dwayne Johnson sarà protagonista di Luke Hobbs, un nuovo spin-off della Fast Saga che farà da ponte tra gli eventi di Fast 10 e Fast 11.