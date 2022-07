Fast X: ecco Brie Larson sul set di Fast & Furious 10 per il suo debutto nel franchise!

Nonostante sia già la protagonista di un franchise tutto suo alla Marvel, quello dedicato alla sua Captain Marvel (che presto rivedremo in The Marvels), Brie Larson è pronta per un'altra nuova avventura, quella nel gigantesco franchise di Fast & Furious. Dal suo profilo Instagram, la vediamo finalmente sul set del nuovissimo Fast X in arrivo.

Come noto, Brie Larson si è unita a Fast & Furious con un annuncio arrivato direttamente dall'attrice in compagnia di Vin Diesel, protagonista e co-produttore della saga. Larson è nel bel mezzo delle riprese del film in uscita, e ha pubblicato sui social media una foto del suo lavoro nel mondo di Fast & Furious. Qui la vediamo seduta su una strada, probabilmente in una pausa tra una sequenza e l'altra del nuovo film che arriverà nelle sale l'anno prossimo.

Le riprese principali di Fast X sono iniziate il 21 aprile scorso, quasi due settimane dopo che il casting di Brie Larson è stato reso pubblico. Sebbene la produzione abbia avuto un inizio difficile quando il regista Justin Lin ha lasciato Fast X, le cose si sono presto rimesse in carreggiata quando Louis Leterrier è stato assunto alla regia del film. Le macchine da presa continuano a girare su Fast X, passando anche per l'Italia dove abbiamo visto Jason Momoa in azione.

Sebbene questa immagine non chiarisca chi interpreterà la Larson in Fast X, sappiamo almeno che nel film ci sarà una scena in cui il suo personaggio si troverà in mezzo a un'autostrada. Certo, in un franchise incentrato sulle auto come Fast & Furious, non mancano i personaggi che si trovano vicino a veicoli automobilistici, ma sarebbe bello sapere se vedremo il personaggio della Larson al volante durante il film o se sarà sul sedile del passeggero accanto a un altro dei protagonisti.

Fast X arriverà nelle sale nel 2023.