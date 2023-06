Fast X, Brie Larson: 'Il mio segreto? La mia giacca azzurra'

Anche oggi Brie Larson ci ha insegnato qualcosa: mai mettersi contro Tess quando indossa una giacca azzurra! L'attrice che interpreta la figlia di Mr. Nessuno in Fast X ha svelato il suo segreto dietro l'assoluta concentrazione che riesce a raggiungere davanti la telecamera.

Non parliamo di meditazione o altro bensì di un capo d'abbigliamento. L'astuzia di Tess, impeccabile all'occorrenza e come nuova alleata di Dom Toretto e della sua famiglia, viene risaltata sul set grazie alla giacca azzurra che indossa in uno dei momenti più ad alta tensione di Fast X: la sparatoria sul ponte contro Dante Ryves, il carismatico villain interpretato da Jason Momoa. Per l'attrice, infatti, indossare quel completo azzurro renderebbe agli occhi del pubblico il personaggio di Tess più in astuto e questo giocherebbe un ruolo importante nella concentrazione dell'attrice quando si cimenta in un ruolo così dinamico.

A ogni modo, il futuro di Tess nella seconda parte di Fast X appare incerto per via delle ferite riportate dal personaggio nel corso della sparatoria contro il villain di Momoa. Incerto appare anche un grande ritorno che ha segnato un momento di felicità per tutti i fan di Fast&Furious. È ancora troppo presto per conoscere le risposte a queste domande: Fast X 11 vedrà anche l'influenza del fandom, parola di Vin Diesel!