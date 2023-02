Fast X, Brie Larson brandisce un fucile nelle nuove foto ufficiali

Dopo l'annuncio di Vin Diesel sull'uscita del trailer di Fast X, abbiamo ora alcune foto pubblicate su Twitter da Daniela Melchior ed Empire Magazine che anticipano la trama del decimo capitolo della saga di Fast and Furious.

La foto mostrata da Melchior (interprete di Cleo Cazo/Ratcatcher 2 in Suicide Squad) raffigura lei e Vin Diesel seduti sui classici sgabelli da regista. "Il trailer di FAST X esce domani 10 febbraio" scrive nella descrizione, aggiungendo l'emoji del fuoco. "Chi non vede l'ora di vederlo?" Empire Magazine, invece, pubblica Vin Diesel vicino a un'automobile – "#FastX è l'inizio della fine per la famiglia di Don Toretto" – e Brie Larson con un fucile in mano: l'attrice di Captain Marvel sarà ora nei panni di Tess, il cui ruolo è ancora sconosciuto. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la star di Wonder Woman Gal Dagot riprenderà il ruolo di Gisele nonostante la sua morte nel sesto film – non sarebbe la prima volta che la saga "resuscita" un personaggio. Ma le sorprese non finiscono qui: ecco tutti i dettagli sulla partecipazione di Rita Moreno a Fast X.

"C'è una guerra in fermento" afferma il regista Louis Leterrier a Empire. "Sta arrivando la fine, ora si tratta di una corsa verso il traguardo. Ci saranno delle grosse perdite". Quanto al regista originale (Justin Lin), si è recentemente allontanato dal progetto per divergente creative, ed è perciò subentrato al suo posto Louis Leterrier (con alle spalle L'incredibile Hulk).

Tutte queste informazioni vi fanno provare nostalgia per la saga? Allora non potete perdervi il video che ripercorre l'intero franchise in attesa di Fast X.