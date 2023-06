Fast Saga, The Rock sul film Luke Hobbs: 'Pace con Vin Diesel, sarà prequel di Fast 11'

A poche ore del clamoroso annuncio a sorpresa del film su Luke Hobbs, che sarà un nuovo capitolo ufficiale della Fast Saga, la superstar Dwayne 'The Rock' Johnson è comparsa sui social per fornire qualche ulteriore dettaglio sull'inaspettato progetto.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, The Rock tramite un video e una lunga didascalia ha fatto sapere che lui e Vin Diesel hanno fatto finalmente pace nel corso del 2022, lasciandosi alle spalle le passate incomprensioni e mettendo fine alla rivalità che aveva inizialmente allontanato Luke Hobbs dalla saga di Fast & Furious: con il cameo di Hobbs alla fine di Fast 10 i fan avevano già paventato un possibile coinvolgimento della star nel prossimo capitolo della saga, ma chi poteva aspettarsi un vero e proprio spin-off che, a quanto pare, fungerà anche da prequel a Fast 11?

"HOBBS È TORNATO" ha scritto The Rock sui social. "Tornerà nel franchise di Fast & Furious. Le vostre reazioni in tutto il mondo al ritorno di Hobbs in Fast X ci hanno lasciato senza fiato, e il prossimo film di Fast & Furious in cui vedrai il leggendario uomo di legge sarà HOBBS, un nuovo capitolo della saga ambientato che preparerà la strada FASTX: Parte II. La scorsa estate io e Vin Diesel ci siamo lasciati alle spalle tutto il passato. Condurremo la saga con fratellanza e risolutezza e ci prenderemo sempre cura del franchise, dei personaggi e dei FAN che amiamo. Ho costruito la mia carriera su una mentalità 'Prima il pubblico' e questa sarà sempre la mia Stella Polare. Congratulazioni alla mia Fast Family e agli Universal Studios per il successo globale di FAST X e, come sempre, Hobbs e Seven Bucks Production sono motivati a portare il franchise Fast in luoghi nuovi ed entusiasmanti per i fan di tutto il mondo."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.