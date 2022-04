Fast & Loose, Netflix da il benservito a Will Smith? Ecco cosa sta succedendo

Lo scorso anno vi avevamo annunciato che Will Smith avrebbe recitato in Fast & Loose ma a quanto pare Netflix ha deciso di rallentare i lavori di produzione di questo action-thriller per permettere alla bolla dello schiaffo dato dall'attore a Chris Rock di sgonfiarsi.

Bisogna dire che questa pellicola non è nata di per se sotto una buona stella visto che alcune settimane prima della cerimonia degli Oscar il regista David Leitch ha deciso di ritirarsi dal progetto, scegliendo di lavorare al fianco di Ryan Gosling in Fall Guy per la Universal. Ora, il gigante rosso dello streaming si trova a fare i conti con questa nuovo polverone che ha coinvolto Will Smith e in molti sono pronti a scommettere sulla definitiva cancellazione di Fast & Loose.

Resta da capire quali saranno le conseguenze delle azioni compiute dall'ex star del Principe di Bel Air che nonostante le scuse all'Academy continua ad essere nell'occhio del ciclone. Dal canto suo Chris Rock ha riferito di non voler sporgere denuncia ma comunque, sono attualmente in corso delle indagini per comprendere al meglio cosa l'aggressione avvenuta nel corso della Notte degli Oscar a seguito di una battuta fatta dal comico su Jada Pinkett Smith.

Fast & Loose non è l'unico film ad aver subito le conseguenze delle scellerate azioni di Will Smith, infatti dopo quanto avvenuto al Dolby Theatre anche Bad Boys 4 è stato bloccato. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni e come sempre vi terremo informati.