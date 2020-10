Fast & Furious, lo Zodiaco vi dice chi della Famiglia è la vostra anima gemella

Torniamo ancora una volta a seguire i consigli dei cugini di Screenrant e a proporvi un nuovo gioco con i segni dello zodiaco associati al mondo del cinema, questo volta guardando alla saga di Fast & Furious, tra le serie cinematografiche d'azione più amate e remunerative di sempre e guidata da Vin Diesel.

Come già fatto per i personaggi di Keanu Reeves o per i Patronus di Harry Potter, oggi assoceremo il vostro segno zodiacale a uno dei protagonisti di Fast & Furious, ma per scoprire quale di questi sia la vostra anima gemelle in termini stupidamente astrologici. Dopo aver letto la lista fateci ovviamente sapere cosa ne pensate lasciando un commento in calce.



Eccovi la lista:



ARIETE - TEJ

TORO - DOMINIC TORETTO

GEMELLI - SIGNOR NESSUNO

CANCRO - LETTY

LEONE - SHAW

VERGINE - RAMSEY

BILANCIA - BRIAN

SCORPIONE - HAN

SAGITTARIO - ROMAN

CAPRICORNO - GISELE

ACQUARIO - HOBBS

PESCI - MIA



Vi ricordiamo anche che l'attesissimo Fast & Furious 9 diretto da Justin Lin uscirà nelle sale statunitensi il 28 maggio 2021, ulteriormente posticipato per motivi pandemici dallo slot di aprile dello stesso anno.



Per l'Italia la data rimane invece ancora incerta. Lo scopriremo soltanto con il passare dei mesi e l'evoluzione o involuzione della Pandemia. Non resta davvero che aspettare qualche notizia incoraggiante.