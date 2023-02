Fast & Furious XI, un cliffhanger finale darà il via al sequel di Fast X

Il regista Louis Leterrier ha già partecipato a grandissimi progetti - basti pensare a The Transporter, L'incredibile Hulk e Scontro tra titani, - e ora che si accinge a dirigere l'undicesimo e ultimo capitolo della saga di Fast & Furious ha anticipato alcuni dettagli stimolanti sulla trama.

In particolare, il film prenderà il via a partire dal grosso cliffhanger al termine di Fast X, che uscirà in sala il 18 maggio 2023. In un'intervista all'Empire Magazine, le parole di Terrier suggeriscono una resa dei conti per Toretto, così legato al suo passato personale e alla volontà di proteggere le persone che gli sono care. "C'è una guerra in fermento" ha dichiarato il regista. "La fine si fa sempre più vicina, ora si tratta di una corsa verso il traguardo. Come se non bastasse, ci saranno grosse perdite. Tutto ciò è straordinario. Non voglio sopravvalutare la pellicola, certo, ma quello che stiamo pianificando per la prossima è semplicemente portentoso in termini di azione, portata e impatto emotivo. Sperimenterai le sensazioni tutte d'un fiato, e – puoi scommetterci – le lacrime cadranno a dirotto".

Essere all'altezza delle aspettative non è certo facile – soprattutto considerando come il capitolo precedente, Fast & Furious 9, sia stato diretto da Justin Lin, che ha già lavorato per Star Trek Beyond, Community e True Detective; eppure, Terrier ha le idee molto chiare sulla strada da intraprendere nel prossimo capitolo della celebre saga sulle corse d'auto.

Il successo del film sembra assicurato dalla trama, a cui si aggiungono attori del calibro di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e tanti, tanti altri; inoltre, il cast commenta il cameo della figlia di Paul Walker in Fast and Furious 10.