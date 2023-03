Fast & Furious X, Vin Diesel ai fan: 'La saga dirà addio a Brian di Paul Walker'

Michelle Rodriguez ha anticipato un finale clamoroso per Fast & Furious 10, che stando alle indiscrezioni dovrebbe concludersi con un grosso cliffhanger in attesa dell'undicesimo e ultimo capitolo della saga: possibile che abbia a che fare con Brian O'Conner del compianto Paul Walker?

Come saprete, infatti, nonostante la tragica scomparsa dell'attore nel 2013, il suo personaggio è ancora vivo nell'universo narrativo di Fast & Furious, con continui rimandi fuori campo anche nei film più recenti. Tuttavia, nel corso di una recente intervista promozionale concessa in esclusiva a Total Film, il protagonista del franchise Vin Diesel ha assicurato ai fan che Fast & Furious dirà addio a Brian e a Paul Walker:

"Nel 2013, quando il mondo stava lottando con il dolore della sua perdita, lo studio ha preso una decisione molto coraggiosa, e direi audace: mantenere in vita Brian O'Conner", ha spiegato Diesel. "Su questo argomento voglio dire una cosa, senza fare spoiler: questa saga non finirà senza un degno addio a Brian O'Conner". L'attore ha anche anticipato qualcosa sul capitolo conclusivo della saga: "Oggi l'antitesi della filosofia Toretto, che vede la macchina come una forma di libertà, è sicuramente l'intelligenza artificiale: le auto senza un guidatore. Il finale riguarderà lo scontro di filosofie diverse."

Fast X arriva nei cinema il 18 maggio in Italia. Per altre notizie, ricordiamo che Fast & Furious 10 includerà nel cast Meadow Walker, la figlia di Paul Walker.