Fast & Furious X: il primo teaser con Vin Diesel, Brie Larson, Jason Momoa e Jason Statham

Dopo il video celebrativo sul franchise di Fast & Furious e in attesa del primo trailer ufficiale, il decimo capitolo della saga Fast & Furious X si è mostrato in queste ore con un primo brevissimo teaser pensato per annunciare l'apertura delle prevendite.

Il filmato promozionale, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo, sprizza machismo da tutti i pori ed è capitanato ovviamente da Vin Diesel, che apre la strada all'incredibile cast all-star tra clamorosi nuovi arrivati e grandi ritorni dal passato: in 30 secondi, i fan possono intravedere Michelle Rodriguez, John Cena, Jason Statham, Brie Larson e Jason Momoa, insieme a tanti altri co-protagonisti del film. Ricordiamo che il trailer ufficiale di Fast X uscirà durante il Super Bowl, dunque rimanete sintonizzati!

Fast X è diretto dal regista di Transporter e The Incredible Hulk Louis Leterrier, che ha sostituito il precedente regista Justin Lin dopo che quest'ultimo ha improvvisamente abbandonato il progetto a riprese appena iniziate causa di non meglio specificate divergenze creative. Il film è scritto da Lin e Dan Mazeau, con Lin ancora impegnato come produttore. Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang e Scott Eastwood riprenderanno i rispettivi ruoli, col cast che includerà anche le aggiunte dei nuovi arrivati Daniela Melchior (The Suicide Squad) e Alan Ritchson (Reacher).

Fast & Furious X uscirà il 18 maggio 2023.