Fast & Furious X, svelato il rating: come cambia rispetto alla saga con Vin Diesel?

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo teaser di Fast & Furious 10 dedicato al nuovo villain Dante interpretato da Jason Momoa, l'atteso penultimo capitolo della saga action con protagonista Vin Diesel ha ottenuto anche una classificazione ufficiale.

Come segnalato da Collider in queste ore, infatti, il film - prima parte del gran finale della Fast Saga, che raggiungerà il culmine con il prossimo Fast & Furious 11 - è stato classificato PG-13 dalla Motion Picture Association. Un rating in linea con i precedenti episodi della serie e il suo primo spinoff Hobbs & Shaw, e che quindi di certo non sorprenderà gli appassionati: in base alla descrizione fornita dalla MPA, il nuovo capitolo conterrà "sequenze intense di violenza e azione, linguaggio scurrile e e altri elementi suggestivi". Secondo la definizione ufficiale della MPA per il rating PG-13, i genitori "sono invitati a prestare attenzione, alcuni contenuti potrebbero essere inappropriati per i pre-adolescenti".

Da notare che tutti i capitoli della saga di Fast & Furious sono stati classificati PG-13 in passato, sebbene di tanto in tanto le motivazioni dietro il rating siano state soggette a variazioni: ad esempio, per Fast and the Furious: Tokyo Drift vennero evidenziati "comportamenti sconsiderati e illegali che coinvolgono adolescenti", mentre il Fast & Furious del 2009 venne considerato PG-13 per "diversi riferimenti alla droga". Addirittura il primo sequel, 2 Fast 2 Furious, venne classificato per "corse su strada" - un elemento che un tempo era stato il fondamento del franchise ma che via via è stato messo in secondo piano quando la serie ha cambiato marcia trasformandosi in un cinecomix con i bolidi al posto dei superpoteri e i costumi.

Fast X uscirà il 18 maggio in Italia. Per altri contenuti, guardate il nuovo video promozionale di Fast & Furious 10 dedicato alla fine dell'avventura di Dom Toretto.