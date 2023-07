Fast & Furious X: finalmente svelata la data del Blu-Ray di Vin Diesel

Fast X, l'ultimo capitolo della celebre saga con protagonista Vin Diesel sarà tra i primi titoli che inaugureranno l'autunno del mercato home video, con l'uscita delle versioni DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K Ultra HD. Il decimo film di Fast and Furious è stato uno dei titoli più apprezzati dell'annata sul grande schermo.

Nonostante un incasso globale da 700 milioni di dollari, inferiore al livello mantenuto dal franchise negli anni scorsi, Fast and Furious rimane un titolo in grado di trascinare orde di spettatori nelle sale, tant'è che moltissimi altri sequel e un ulteriore spin-off per il personaggio di Dwayne Johnson. Nel nostro approfondimento ci siamo chiesti perché guardiamo ancora Fast and Furious a distanza di tanti anni dal suo debutto sul grande schermo.



Già dal 4 settembre nel Regno Unito sarà possibile acquistare la versione DVD e Blu-Ray del decimo film della saga, anche se non sono stati annunciati gli extra che saranno presenti all'interno. Per la data italiana bisognerà attendere ancora un po' per l'ufficialità.



Dom Toretto (Diesel) e la sua famiglia tornano per questa nuova avvincente avventura, che li mette di fronte al peggior avversario mai affrontato: una terribile minaccia che emerge dal passato e che ha il sapore della vendetta personale.



Nel cast anche Charlize Theron, Jason Momoa, Helen Mirren e Jason Statham. Non perdetevi la nostra recensione di Fast X, in attesa di notizie sull'uscita home video anche nel territorio italiano.