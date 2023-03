Fast & Furious X e La sirenetta usciranno anche in Cina: buone notizie per Hollywood

Buone notizie per Hollywood: il remake live-action della Disney de La sirenetta è stato autorizzato per l'uscita nelle sale cinematografiche in Cina, così come Fast X, il decimo e penultimo capitolo della lunga serie d'azione Fast & Furious della Universal con protagonista Vin Diesel.

Le date devono ancora essere fissate per entrambi i film, ma la notizia è importante perché segnala la continua crescita di titoli hollywoodiani nelle sale cinematografiche cinesi, che dopo un decennio passato ad esportare titolo occidentali negli ultimi anni, dopo la pandemia, si era praticamente chiuso in se stesso lasciando Hollywood oltre i confini della sua industria. Certo, l'accoglienza del pubblico e la sua affluenza nelle sale per questi titoli è stata piuttosto tiepida negli ultimi tempi, ma la speranza si sta lentamente riaccendendo e nei prossimi giorni anche la nuova versione di Titanic sbarcherà in Cina.

Ricordiamo che La Sirenetta, diretto da Rob Marshall e interpretato da Halle Bailey nei panni di Ariel, uscirà in Italia il 24 maggio e raggiungerà il Nord America il 26 maggio. Per quanto riguarda Fast X, del regista Louis Leterrier, precederà il nuovo remake live-action della Disney di una settimana con un'uscita fissata il 17 maggio a livello internazionale e il 19 maggio negli Stati Uniti e in Canada.

Quale tra i due titoli attendete di più per il mese di maggio? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.