Fast & Furious X, Los Angeles protesta contro il film: 'Incita alle corse clandestine'

Dopo aver concluso le riprese a Roma per Fast & Furious X, la produzione di Vin Diesel è rientrata a casa per continuare i lavori sul prossimo episodio della saga nella solita cornice di Los Angeles, ma a quanto pare l'accoglienza non è stata delle più calorose.

Un nuovo rapporto di Variety rivela infatti che i residenti dello storico quartiere di Angelino Heights a Los Angeles hanno in programma di protestare contro la produzione di Fast X alla fine di questa settimana: secondo la ricostruzione, nei giorni scorsi i residenti avrebbero ricevuto un avviso di riprese in corso che indicava loro che Fast X avrebbe 'parcheggiato' la sua produzione di fronte alla vera location utilizzata per la casa di Dom Toretto, per realizzare una sequenza che avrebbe incluso "attività simulata dei servizi di emergenza, fotografia aerea, bagnatura della strada e fumo simulato".

Secondo il rapporto, la protesta mirerà a sensibilizzare sul tema dell'educazione alla sicurezza stradale, poiché a causa dei precedenti episodi della saga la zona sarebbe diventata il luogo di ritrovo per gli appassionati del franchise, che periodicamente la 'omaggiano' con corse su strada e altre manovre potenzialmente pericolose. "Se alle riprese di questo film sarà concesso di proseguire ad Angelino Heights, organizzeremo un'enorme protesta e inviteremo molti giornalisti a filmarci mentre andremo avanti per tutto il giorno e tutta la notte", si legge in un'e-mail ottenuta da Variety e inviata da un residente del consiglio comunale di Los Angeles. "Teneremo questa protesta per onorare le 178 persone che sono state uccise dai piloti clandestini a Los Angeles e per svergognare la Universal per il suo insensibile disprezzo dinanzi a questa epidemia mortale di corse su strada, che i loro film hanno iniziato e continuano a promuovere".

Il prossimo film della saga uscirà il 19 maggio 2023: come riportato in precedenza, il nuovo cattivo di Fast & Furious sarà Jason Momoa, che darà vita ad un villain molto più eccentrico del solito.