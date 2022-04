Fast & Furious X, clamoroso: Justin Lin lascia la regia a riprese iniziate!

Le riprese di Fast & Furious X sono appena iniziate ma dal set arriva un aggiornamento clamoroso: il regista Justin Lin ha infatti abbandonato la produzione, comunicando la sua decisione sui social network.

Come si legge nel post che trovate in calce all'articolo e firmato da Justin Lin in persona: “Con il supporto della Universal, ho preso la difficile decisione di fare un passo indietro dal ruolo di regista di FAST X, pur rimanendo all'interno del progetto in qualità di produttore. Nel corso di 10 anni e lungo cinque episodi, siamo stati in grado di dirigere i migliori attori, i migliori stunt e i migliori inseguimenti su macchina. A livello personale, come figlio di immigrati asiatici, sono orgoglioso di aver contribuito a costruire il franchise più diversificato della storia del cinema. Sarò per sempre grato allo straordinario cast, alla troupe e allo studio per il loro supporto e per avermi accolto nella famiglia FAST”.

Al momento non sono note le motivazioni dietro a questa decisione, ma le malelingue parlano già di dissapori con la superstar Vin Diesel: le tempistiche comunque non potrebbero essere più sgradevoli per la produzione, iniziata giusto una settimana fa, e infatti secondo l'Hollywood Reporter la Universal starebbe già cercando di correre ai riparti con la convocazione di un nuovo regista, con David Leitch e F. Gary Gray in pole position per subentrare. Ovviamente vi terremo aggiornati.

Per altri approfondimenti ecco le prime foto dal set di Fast & Furious 10, la cui data d'uscita è fissata al 19 maggio 2023.