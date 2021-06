Fast & Furious, Vin Diesel svela il ritorno di Cardi B: scoprite in quale film della saga!

Dopo aver analizzato la sua celebre faida con The Rock, la superstar Vin Diesel ha svelato i primi dettagli sul futuro della saga di Fast & Furious, che si chiuderà nei prossimi anni con gli annunciati Fast & Furious 10 e 11.

In una nuova intervista promozionale, l'interprete di Dominic Toretto, alias "Dom", ha promesso che la star dell'hip-hop Cardi B tornerà per un altro giro di motori in Fast 10, il primo dei due film che concluderanno la mega serie. "Siamo molto entusiasti di evolvere il suo personaggio e di espanderlo fino al finale", ha detto ad Entertainment Tonight durante la premiere di F9, che negli Stati Uniti esce nei cinema questo venerdì. "La cosa divertente è che è riuscita a liberarsi appena in tempo."

Come i fan del franchise sapranno già, la cantante "WAP" appare in una scena dell'ultima puntata, nei panni di un personaggio chiamato Leysa che ha una connessione con Dom: la star aveva già accennato ad un possibile ritorno in F10 durante un'intervista dal set di F9. "Beh, il mio manager ha detto che Vin Diesel lo ha contattato e gli ha detto che il mio ruolo nel prossimo Fast & Furious sarebbe diventato più importante, e io ho detto, 'Ahhhh, perché no?'", dice la star nel filmato promozionale. Cardi B aveva già debuttato sul grande schermo con Hustlers, con Jennifer Lopez.

"Penso che il mio personaggio sia presuntuoso e molto sicuro di sé", ha anticipato la star dell'hip-hop. "C'è una differenza tra la presunzione e l'avere fiducia in se stessi, ma credo che lei sia un po' entrambe le cose. E' una tipa molto competitiva".

F9 arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 18 agosto prossimo.