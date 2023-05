Fast & Furious, Vin Diesel rivela: Ecco quando usciranno i nuovi spin-off della Fast Saga

Dopo aver parlato del passato con il ruolo mancato di Keanu Reeves in Fast & Furious 10, diamo un'occhiata anche al futuro della saga di Fast & Furious grazie ad una nuova intervista del protagonista e produttore Vin Diesel.

Nel corso di una recente chiacchierata con Variety per l'arrivo nei cinema di Fast & Furious 10, infatti, l'interprete dell'iconico Dominic Toretto ha anticipato che per la saga di Fast & Furious sono in lavorazione diversi spin-off, ma la priorità della produzione al momento è quella di concludere la trilogia finale di Fast & Furious e di conseguenza questi nuovi capitoli saranno realizzati solo dopo Fast & Furious 11 e Fast & Furious 12. "Ho iniziato a sviluppare diversi spin-off, tra i quali anche quello al femminile, nel 2017" ha dichiarato Vin Diesel. "Il piano è semplice: prima consegno il finale, prima posso dedicarmi a tutti gli altri spin-off".

Fino a questo punto, la Fast Saga ha prodotto solo uno spin-off, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, che oltre ad approfondire le storie dei personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham ha a sua volta introdotto anche nuovi eroi - interpretati da Ryan Reynolds e Kevin Hart - suggerendo la natura più ampia del franchise al di fuori della Famiglia principale. Da allora non ci sono stati molti aggiornamenti sugli spin-off della saga di Fast & Furious, e adesso le parole di Vin Diesel sembrano aver suggerito il perché: la priorità di Universal Pictures e dello stesso Diesel è concentrarsi sul gran finale di Fast & Furious prima di sperimentare con altri titoli.

Ricordiamo che Fast & Furious 11 uscirà nel 2025, e potrebbe essere seguito da un capitolo aggiuntivo - Fast & Furious 12 - non ancora confermato ufficialmente ma anticipato dallo stesso Vin Diesel.