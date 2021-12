Fast & Furious, Vin Diesel ricorda Paul Walker ad otto anni dalla sua tragica morte

La tragica morte di Paul Walker avvenuta il 30 novembre 2013 non è mai stata dimenticata dalla sua famiglia di Fast and Furious, soprattutto dal suo amico e collega Vin Diesel che non ha mai perso occasione per onorare ed elogiare Walker. Ad otto anni dalla sua scomparsa, Diesel ha pubblicato un commovente post su Instagram per omaggiarlo.

L’attore ha pubblicato una foto delle loro figlie insieme mentre si trovavano al matrimonio della figlia di Walker, Meadow. Diesel ha accompagnato la figlia di Walker all’altare e sua figlia a sua volta è stata la damigella d’onore della sposa. Nella didascalia ha scelto di ricordare un momento toccante che hanno condiviso insieme sulla paternità:

“Ho così tante cose da dirti. Ricordo quel giorno in cui stavamo girando quella scena in F4 in cui mangiavamo cibo cinese e finivamo per prenderci a cazzotti come veri fratelli. La scena finiva con tu che mi dicevi ‘Letty voleva solo che tornassi a casa Dom…’. Quando abbiamo finito di girare quel giorno sei entrato nella mia roulotte e mi hai chiesto cosa mi passava per la testa. Hai sempre saputo quando avevo qualcosa che non andava. Ti ho detto che stavo per avere un bambino e che non sapevo cosa aspettarmi e stavo andando all'ospedale dopo il lavoro. Non dimenticherò mai quello che mi hai detto...hai detto che molti duri ti diranno di aspettare fuori dalla sala parto, ma è sbagliato. Vai lì dentro, taglia davvero il cordone ombelicale e sarà il giorno più bello della tua vita. Ovviamente stavi parlando per esperienza, avendo già un angelo tutto tuo. Sono passati otto anni oggi...e non passa giorno che non rifletta sulla fratellanza che abbiamo avuto la fortuna di avere... ma tu lo sai. Le tragedie nella vita sono sempre seguite dalle benedizioni della vita se rimani aperto e hai fede. Guarda questa foto Pablo, ti farà sorridere. Lo stesso angelo che mi hai aiutato a preparare nel modo più bello con i tuoi consigli fraterni è lo stesso angelo a cui Meadow ha chiesto di essere la sua damigella d'onore.

Come potevo saperlo nel set di Fast del 2008... ma forse in qualche modo lo sapevi. Mi manchi. I miei figli mi dicono sempre che 'lo zio Paul è con te papà, sempre...' e in cuor mio so che hanno ragione. Mi manchi...”



Anche se Paul Walker non è più qui fisicamente, la famiglia Fast and Furious ha mantenuto un legame con lui attraverso sua figlia e Vin Diesel con queste belle parole ci ricorda quanto fossero uniti da un legame indissolubile. Vi lasciamo con la nostra recensione di Fast e Furious 9 in attesa di nuovi sviluppi su Fast & Furious 10.