Fast & Furious: Vin Diesel o Dwayne Johnson, chi ha incassato di più?

Tra le star di Hollywood più attive e prolifiche degli ultimi 20 anni, Vin Diesel e Dwayne Johnson dal 2011 fanno parte anche dello stesso franchise, Fast & Furious, ma quale dei due è riuscito a fruttare più incassi nel corso della loro carriera sul grande schermo?

Con l'eccezione di Fast & Furious - Solo parti originali e il recente spin-off Hobbs & Shaw, entrambi condividono nella loro filmografia i film di maggiore successo della saga targata Universal, ovvero i capitoli 5, 6, 7 e 8. Tuttavia The Rock è proprietario di una casa di produzione, la Seven Buck Productions, che ha dato vita a pellicole di successo come Skyscraper, Rampage e i due Jumanji, mente l'interprete di Dominic Toretto ha preso parte ad uno dei franchise di maggior successo della storia del cinema, il Marvel Cinematic Universe, comparendo nel ruolo di Groot nei Guardiani della Galassia e nel film record Avengers: Endgame.

Il risultato? Johnson vince questo confronto con $12,250 miliardi incassati dal suo esordio nel 2001, con Vin Diesel che si deve "accontentare" di $11,104 miliardi. Di seguito vi proponiamo le Top 10 dei maggiori incassi di entrambi gli attori.

Dwayne Johnson

Fast & Furious 7 ($1,5 miliardi) Fast & Furious 8 ($1,2 miliardi) Jumanji - Benvenuti nella giungla ($962 milioni) Jumanji - The Next Level ($800 milioni) Fast & Furious 6 ($788 milioni) Fast & Furious - Hobbs & Shaw ($758 milioni) Oceania ($643 milioni) Fast & Furious 5 ($626 milioni) San Andreas ($473 milioni) La Mummia - Il ritorno ($433 milioni)

Vin Diesel