Fast & Furious, Vin Diesel conferma la fine della saga: 'Ma il franchise andrà avanti'

Durante un'intervista rilasciata all'Associated Press in vista dell'imminente uscita di Fast & Furious 9 nelle sale americane, Vin Diesel ha confermato l'intenzione di Universal Pictures di concludere la saga con un finale in due parti suddiviso tra il decimo e l'undicesimo capitolo.

"Ogni storia merita il suo finale" ha dichiarato l'interprete di Dominic Toretto, anticipando che le due pellicola potrebbero arrivare nel 2023 e nel 2024.

Sebbene la storia principale stia per giungere alla conclusione, Diesel tuttavia ha rivelato che l'universo cinematografico di Fast & Furious andrà avanti. "So che per molti sarà troppo presto, ma penso che tutte le cose belle prima o poi debbano finire. Ci sono delle ragioni per arrivare a un finale. Penso che questo franchise se lo sia meritato."

Ha preso parte all'intervista anche il regista Justin Lin, che ha dichiarato: "Il nove è una specie di primo film del capitolo finale. Stiamo riconfigurando tutto, in modo che i prossimi due film possano concludere il fantastico viaggio di questi personaggi."

"Questo franchise è nato dal basso", ha aggiunto infine Diesel. "Il mondo ha sostenuto questo underdog fino a un punto in cui ha superato tutti gli altri franchise. Ma il franchise ha un'anima, e quell'anima deve riposare."



Vi ricordiamo che il nuovo capitolo è previsto nelle sale italiane per il 18 agosto 2021, ma prima verrà presentato in anteprima europea al Festival di Cannes.