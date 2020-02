Fast & Furious: Vin Diesel aggiorna sullo spin-off tutto al femminile della saga

Approfittando del lancio del primo trailer di Fast & Furious 9, Vin Diesel ha confermato che l'annunciato spin-off tutto al femminile della saga è ancora in piena lavorazione alla Universal Pictures, ora non resta altro che aspettare l'uscita del prossimo film.

"Ho creato uno spin-off al femminile della saga e lo script dovrebbe essere pronto per i prossimi mesi", ha confermato Diesel a MTV International. "Vedremo cosa accadrà". Non è ancora chiaro quali saranno i personaggi femminili coinvolti nello spin-off visto che recentemente la saga principale ha ampliato i ruoli a disposizione per le donne, come Magdelene Shaw (Helen Mirren), la figlia Hattie Shaw (Vanessa Kirby), ma anche personaggi anteriori come Gisele (Gal Gadot), Monica (Eva Mendes) e Suki (Devon Aoki).

Lo scorso anno, prima dell'uscita di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, era stato annunciato infatti uno spin-off con un cast prevalentemente al femminile, potenzialmente composto da personaggi che hanno già invaso il mondo di Fast & Furious in tutti questi anni (presumibilmente con il coinvolgimento anche di Michelle Rodriguez). Si tratta di un progetto ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma fortemente voluto da Vin Diesel. Lo stesso attore emblema della saga aveva annunciato tempo fa l'ingaggio di ben tre sceneggiatrici per il progetto: Nicole Perlman, Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.

La Perlman è famosa per i suoi lavori in casa Marvel Studios, avendo scritto sia Guardiani della galassia che Captain Marvel, ma ultimamente ha anche firmato lo script di Detective Pikachu. Beer ha all'attivo solo il film Netflix Sierra Burgess is a Loser, ma sta scrivendo già The Kingkiller Chronicle e il reboot delle Tartarughe Ninja. Robertson-Dworet, invece, ha firmato la sceneggiatura del reboot di Tomb Raider e di Captain Marvel.

Il primo trailer di Fast & Furious 9 ha svelato anche il ruolo di John Cena, che a quanto pare sarà il fratello di Dominic Toretto. La pellicola approderà in sala il 21 maggio 2020 per la regia di Justin Lin.