Fast & Furious, Vin Diesel accompagna all'altare la figlia di Paul Walker

La famiglia è sempre stata fondamentale nel franchise di Fast & Furious e scoprire che Vin Diesel ha accompagnato la figlia di Paul Walker, Meadow Walker, all'altare non può far altro che scaldare i nostri cuori.

Walker ha sposato Louis Thornton-Allan e i due sembrano molto felici come potete vedere nel post Instagram in calce alla notizia pubblicato dalla modella. Diesel è il suo padrino e ha assunto un ruolo stabile nella sua vita dopo la tragica scomparsa di suo padre anni fa. Walker è morto nel 2013 e per sua figlia deve essere di conforto avere Diesel al suo fianco in un momento così importante per lei.

Alcuni rumors in precedenza volevano Meadow nel franchise e in un'intervista con E!, la star della serie non ha chiuso la porta a quell'idea. "Non escluderei nulla", ha detto Diesel.

Cody Walker in precedenza aveva elogiato Fast & Furious 9 per aver continuato a rendere omaggio a suo fratello in un’intervista con TMZ. "Penso che Vin e tutta la famiglia abbiano fatto un buon lavoro lasciando che il personaggio si allontanasse con gusto verso il tramonto. Penso che Paul si divertirebbe molto. Non posso ipotizzare cosa penserebbe, so solo che Vin ha sempre un approccio molto serio per omaggiare l'eredità di Paul e ha sempre fatto un ottimo lavoro. Hanno lavorato insieme e sono stati fratelli per anni. Erano tutti così giovani quando questa cosa è iniziata per la prima volta. Incontro sempre persone che dicono 'Tuo fratello è la ragione per cui amo le auto'.

Vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Fast & Furious 9 se ancora non l'avete fatto e facciamo i nostri migliori auguri alla coppia di sposi!