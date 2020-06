Fast & Furious, ecco la vera età del Dom di Vin Diesel: la risposta è fuori di testa

Se vi siete domandati almeno una volta nella vita quanti anni avesse il Dominic Torretto di Vin Diesel durante ognuno dei film della saga di Fast & Furious, allora siete capitati nel posto giusto.

Nato il 29 agosto 1976, Dom è al centro di un franchise che, quando iniziò, ambientò i propri film negli anni in cui vennero distribuiti, anche se la cosa si fa particolarmente complicata quando venne cambiato l'ordine di visione e la (presunta) morte di Letty fissata al 30 maggio 2009. Quindi, anche se inizialmente si pensava che Dom avesse incontrato Brian O'Conner (Paul Walker) nel 2001, probabilmente è più corretto spostare un po' in avanti il calendario, ricalcolando gli eventi del primo film della saga al 2004.

Secondo ScreenRant, che fatto tutti i conti risparmiandoci il mal di testa, entro la fine del franchise Dom sarà all'incirca sulla quarantina. Nel primo film (ambientato nel 2004, e non nel 2001) dovrebbe avere circa 27 o 28 anni. The Fast and the Furious: Tokyo Drift è stato il terzo film ad essere distribuito, ma è ambientato dopo Fast & Furious 6 il che significa che gli eventi sono ambientati nel 2014, un decennio dopo l'inizio della saga, cosa che farebbe di Dom un 37enne o 38enne, a seconda del mese del suo cameo alla fine del film.

Questo conteggio fa del Dom di Fast & Furious (2009) un 32enne, del Dom di Fast 5 (2011) un 34enne, e così via fino a Fast 7, che essendo ambientato dopo Tokyo Drift non ha più luogo nell'anno in cui è stato distribuito al cinema: Dom è un 37enne, e in The Fate of the Furious ha raggiunto i quaranta. Tra l'altro la cosa creerebbe dei problemi di continuity secondo ScreenRant: considerato che Elena (Elsa Pataky) ha dato alla luce suo figlio dopo Fast & Furious 6, Dom è diventato padre nella circa a trentacinque anni, quindi tecnicamente il piccolo Brian dovrebbe essere un bambino nell'ottava puntata della serie, e non un neonato.

